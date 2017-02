Kleedkamer Spakenburg leeggeroofd

1



3 februari 2017 10:25



Terwijl de spelers van het tweede elftal van Spakenburg gisteravond aan het trainen waren, werd hun kleedkamer leeggeroofd. De buit was aanzienlijk.



Er werden onder andere telefoons (waaronder een nieuw exemplaar van € 700,-) en portemonnees gestolen. Ook behoorde een sleutel van een witte Fiat 500 tot de gestolen goederen. Dit vervoermiddel (kenteken 53-XST-3) werd vervolgens ook gestolen. De woede is groot bij het team. ,,Waarschijnlijk is de diefstal gepleegd door enkele lichtgetinte personen’’, zegt een woordvoerder van het team.



De politie was snel ter plaatse, maar kon verder weinig uitrichten.