Nóg een extra speler voor Spakenburg

1



Reageer



0 reacties



2 februari 2017 20:9



Spakenburg heeft zich per direct versterkt met Kelvin Maynard.



Een kwartier voor het sluiten van de transfermarkt op 31 januari trok Spakenburg, naar nu bekend geworden, nog een centrale verdediger aan. De 29-jarige Kelvin Maynard was sinds december clubloos, daarvoor speelde hij voor Burton Albion, dat uitkomt op het tweede niveau in Engeland).



Maynard heeft een contract getekend tot einde van het seizoen. De Engelse bond heeft hem nog niet vrijgegeven.



Het is de vierde tussentijdse versterking na Christian Supusepa, Thijs Hendriks en André Krul. Spakenburg bezet in de Tweede Divisie de veertiende plaats.