Museum Spakenburg ontvangt schilderij de Vleeschhouwerij

De ‘Vleeschhouwerij’ in de Dorpsstraat.



2 februari 2017 16:5



Museum Spakenburg heeft een flinke collectie voorwerpen die op de een of andere manier een raakvlak hebben met de gemeenschap. Van gereedschappen en klederdracht tot allerlei gebruiksvoorwerpen. Een collectie die voor een deel ook dankzij schenkingen tot stand is gekomen.



Zo werd onlangs een schilderij aan het museum aangeboden. Het is een schilderij van de ‘Vleeschhouwerij’ van Koelewijn aan de Dorpsstraat in Bunschoten. Later werd dit Keurslager Koelewijn. Deze winkel was gevestigd direct ten zuiden van het oude gemeentehuis. Het schilderij geeft de situatie weer zoals die in de Tweede Wereldoorlog was. In die tijd was het pand nog vooral als woning in gebruik en was de omvang van de slagerij beperkt. Later werd het hele pand gebruikt voor dit bedrijf en ook de schuur ernaast. Nadat de winkelactiviteiten in het filiaal in Spakenburg waren geconcentreerd, is de woning weer zoveel mogelijk in oude stijl teruggebracht.



De naam van de maker van het schilderij is niet bekend. Wel dat het is gemaakt door een rondtrekkende kunstschilder die gastvrij in het gezin van de slager werd ontvangen om dit schilderij te maken. Het is een mooie aanwinst voor de collectie van het museum.



Het schilderij is tijdelijk te bekijken in het museumcafé van Museum Spakenburg. Het Museumcafé is gratis toegankelijk en naast een winkeltje, is daar de gelegenheid om een kopje koffie (in verschillende variëteiten) met hart of Jan Hagel te nuttigen. Het museum is met een museumkaart geheel gratis te bezoeken.