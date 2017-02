1



2 februari 2017 13:20



Taalhuis Eemland van de Bibliotheek Eemland komt met een schrijfclub voor laaggeletterden.



Iedere derde maandagochtend van de maand zijn mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal van harte welkom van 9.30 tot 11.30 uur, te beginnen op 20 februari. Jolanda Oudijk begeleidt de bijeenkomsten, die plaatsvinden in de Bibliotheek het Eemhuis. De toegang is gratis.



Heeft u moeite met de Nederlandse taal, maar vindt u het geweldig om gedichten of verhalen te schrijven? Of wilt u meer leren over creatief schrijven? Dan kan deze Schrijfclub uitkomst bieden. Tijdens de bijeenkomsten gaat het niet om de juiste spelling of om perfecte verhalen, maar om het plezier in het schrijven. Ook is het fijn om naar elkaars verhalen te luisteren. De schrijfclub is bedoeld voor deelnemers vanaf 18 jaar oud.



Per bijeenkomst van de schrijfclub voor laaggeletterden kunnen maximaal achttien mensen deelnemen. Daarom is het belangrijk om u aan te melden bij Jolanda Oudijk door een mail te sturen aan jolanda@schrijfcafeamersfoort.nl.