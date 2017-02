Avond met dominee Van der Spoel over bidden

Ds. Ron van der Spoel.



1



Reageer



0 reacties



2 februari 2017 14:29



Verhoorde en onverhoorde gebeden. Dit is het onderwerp waar ds. Ron van der Spoel donderdag 2 februari over spreekt. De avond gaat uit van de Hervormde Gemeente van Bunschoten en iedereen is van harte welkom.



,,Wie heeft er niet eens met dit onderwerp te maken gehad? Waarom geneest God mij niet van deze ziekte? Waarom moet ik dit meemaken? Waarom wordt het gebed van mijn buurvrouw wel verhoord? Vragen die bij je opkomen als je aan dit onderwerp denkt. Misschien gaat ds. R. van der Spoel wel een hele andere kant op met dit onderwerp. U kunt het horen en erbij zijn’’, aldus de organisatie.



De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Voorpost, het bijgebouw achter de kerk aan de Dorpsstraat 21.