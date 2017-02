Politie stopt met uitschrijven bekeuringen

1



Reageer



0 reacties



2 februari 2017 12:13



De titel van dit bericht klinkt misschien als muziek in de oren. Toch moet de politie je helaas teleurstellen, het is maar deels waar. Want de bekeuring blijft, alleen wordt steeds minder vaak een papieren bon uitgedeeld.



Hoewel de ‘bon’ het minst geliefde gele papiertje van Nederland was, wordt die kennelijk toch gemist. Geregeld wordt aan de politie gevraagd waarom er geen afschrift van de bekeuring wordt gegeven. Sinds twee jaar hebben de meeste agenten op straat een smartphone met speciale politie app’s tot hun beschikking. Met de smartphone kunnen zij onder meer kentekens, rijbewijzen en persoonsgegevens natrekken. Zo krijgen de agenten meteen een signaal wanneer ie-mand nog gezocht wordt of bijvoorbeeld in een onverzekerde of gestolen auto rondrijdt. Ook kan de smartphone worden gebruikt bij het verwerken van een bekeuring.



Met één druk op de knop wordt dankzij gps de exacte plaats van overtreding bepaald en worden bij het maken van een foto van een kentekenplaat of rijbewijs meteen alle achterliggende gegevens overgenomen. De smartphone kan echter niet printen, daarom wordt er niet langer een afschrift verstrekt. Dankzij de smartphone hebben agenten minder tijd nodig om op het bureau hun administratie bij te werken. Zo zijn zij sneller beschikbaar voor de afhandeling van meldingen en hebben zij meer tijd om aanwezig te zijn op straat.



De bekeuring is er dus nog steeds, maar in een andere vorm dan we gewend waren.