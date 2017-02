Gedichtenwedstrijd dodenherdenking 4 mei

1



Reageer



0 reacties



2 februari 2017 10:24



Jaarlijks wordt op 4 mei de Nationale Herdenking georganiseerd.



Ook in de gemeente Bunschoten wordt op deze dag een herdenking georganiseerd om stil te staan bij oorlogsslachtoffers. Om de aandacht voor deze herdenking te vergroten, organiseert het Plaatselijk Comité Nationale Herdenking dit jaar een gedichtenwedstrijd. Het thema voor deze gedichtenwedstrijd is het thema van de herdenking: ‘Vrijheid geef je door’.



Het onderwerp voor het gedicht is vrij, mits het een link heeft met herdenken of met de herdenking. Het gedicht mag een plaatselijk tintje hebben, maar dat hoeft niet. Onderwerpen waaraan gedacht kan worden zijn:

Wat betekent 4 mei voor mensen in onze samenleving?

Hoe geeft u woorden aan de verschrikkingen van oorlog?

Waaraan denkt u als u twee minuten stil bent?



Meedoen aan de gedichten wedstrijd? Stuur dan uw gedicht voor 1 april 2017 naar het Plaatselijk Comité Nationale Herdenking, Postbus 200, 3750 GE Bunschoten-Spakenburg o.v.v. gedichtenwedstrijd herdenking 2017. U kunt uw gedicht ook e-mailen naar w.lustig@bunschoten.nl. Als uw gedicht wordt uitgekozen, mag u het gedicht (laten) voordragen tijdens de herdenking in Bunschoten-Spakenburg op donderdagavond 4 mei.