Beleid huisvesting arbeidsmigranten

1 februari 2017 16:57



Het college heeft naar aanleiding van een op 15 december 2016 unaniem aangenomen motie het beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten herzien.



Besloten is om de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid, zoals die is opgenomen in de bestemmingsplannen om meer dan vier niet-verwante personen per reguliere woning te huisvesten, per omgaande niet meer toe te passen.



