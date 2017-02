Acht maanden cel voor vechtende Pool

1



1 februari 2017 8:8



Een 26-jarige



Poolse



man uit Bunschoten-Spakenburg heeft zich onder invloed van alcohol schuldig gemaakt aan een zware mishandeling van zijn huisgenoot in 2016. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 8 maanden.



Op basis van het dossier oordeelt de rechtbank dat de verdachte en het slachtoffer ruzie kregen. Bij de vechtpartij die vervolgens ontstond is zwaar lichamelijk letsel toegebracht aan het slachtoffer. Hij heeft in het ziekenhuis gelegen en is aan breuken in zijn gezicht geopereerd.



De rechtbank neemt bij het bepalen van de strafmaat mee dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor een geweldsdelict. Het feit is dusdanig ernstig dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is.