Kevin van Diermen naar De Graafschap

Kevin van Diermen. (foto: NAC)



31 januari 2017 18:34



Kevin van Diermen stapt per direct over van NAC Breda naar De Graafschap. De 27-jarige Spakenburgse verdediger tekent voor anderhalf jaar bij de eerstedivisionist uit Doetinchem.



Van Diermen wordt bij De Graafschap binnengehaald met grote verwachtingen. De oud-speler van IJsselmeervogels, Vitesse, Go Ahead Eagles en Excelsior moet bij de Superboeren leiding gaan geven aan de defensie, die dit seizoen al 41 doelpunten heeft moeten toestaan. Mede daardoor staat De Graafschap momenteel op een zeer teleurstellende achttiende plaats in de Jupiler League.



Maandag ging de ploeg van trainer Henk de Jong en assistent Sandor van der Heide (ook trainer IJsselmeervogels) nog met 3-2 onderuit bij Jong FC Utrecht.