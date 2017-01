Vogels laat De Harder wel naar DOVO gaan

Maikel de Harder.



31 januari 2017 15:13



Maikel de Harder maakt het seizoen af bij DOVO. De 26-jarige middenvelder was bij IJsselmeervogels op het tweede plan geraakt.



Eerder deze week zag De Harder een overgang naar Spakenburg nog in rook opgaan. ,,Hij is hard nodig. Er zijn al genoeg spelers afgevallen’’, verklaarde voorzitter Frank van den Bos gisteren nog in de Bunschoter. Maar amper een dag later is er alsnog overeenstemming bereikt over een transfer; niet naar Spakenburg, maar naar DOVO. ,,We vonden een directe overgang naar Spakenburg te gevoelig liggen'', legt André van Diermen, voorzitter van de technische commissie, nu uit, ,,en we vinden DOVO beter bij hem passen.''