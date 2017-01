Trainer IJsselmeervogels krijgt gewenste versterking

1



Reageer



0 reacties



31 januari 2017 13:35



Na Berry Powel heeft IJsselmeervogels met Soufian Moro de volgende versterking binnengehaald.



De 23-jarige aanvaller, die vorig seizoen zijn contract bij Fortuna had laten ontbinden en sindsdien zonder club zat, liep vanaf vorige week al stage op de Westmaat.

,,Moro kan wel goed voetballen'', gaf trainer Sandor van der Heide vrijdag in de Bunschoter aan. ,,Hij is een echte dribbelaar en kan jongens passeren in de kleine ruimte; ja, echt iemand met kwaliteiten die we eigenlijk niet hebben. Als het ook maar een beetje mogelijk is, zou ik ‘m er graag bij hebben.’’ Nu is het dan zover en tekent Moro een contract tot het einde van het seizoen.