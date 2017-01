Draganovic gaat weg bij Spakenburg

Adi Draganovic.



31 januari 2017 11:17



Adi Draganovic gaat aan het einde van het seizoen weg bij Spakenburg. De 28-jarige verdediger heeft de technische commissie maandagavond laten weten na twee seizoenen de club te willen verlaten.



Draganovic is om twee redenen tot dit besluit gekomen. ,,Er is, met name in het laatste jaar, veel gebeurd op en rond de club. En daarbij hoop ik in mei voor de eerste keer vader te worden. Voetbal stond voor mij altijd op de eerste plaats, maar met het aanstaand vaderschap verandert dat wel. Daarom zou ik graag wat dichter bij huis willen voetballen, desnoods op een wat lager niveau.''