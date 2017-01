Berry Powel per direct naar IJsselmeervogels

1



Reageer



0 reacties



31 januari 2017 9:35



Berry Powel gaat met onmiddellijke ingang naar IJsselmeervogels. De 36-jarige aanvaller wordt voor een half jaar gehuurd van Kozakken Boys.



Powel, woonachtig in Amersfoort, heeft een grote staat van dienst als voetballer in Nederland, Spanje en Engeland. De bij AFC Quick 1890 begonnen voetballer kwam daarna uit voor Roda '46, FC Den Bosch, Milwall (Engeland), De Graafschap, FC Groningen, ADO Den Haag, Gimnàstic de Tarragona (Spanje), Huracàn Valencia CF (Spanje), Elche (Spanje), Heracles Almelo, Roda JC en tot voor kort Kozakken Boys. Powel heeft er echter nooit een geheim van gemaakt ooit nog weleens in Bunschoten-Spakenburg te willen voetballen.



IJsselmeervogels heeft met Powel aanvallend meer stootkracht. In de eerste seizoenshelft is wel gebleken dat de aanvallende spoeling in het team van trainer Sandor van der Heide vrij dun was.

Powel maakte zaterdag nog het openingsdoelpunt namens Kozakken Boys in het Tweededivisieduel met Katwijk (4-0). Het was alweer zijn tiende doelpunt van dit seizoen.