Tussentijds vertrek Maikel de Harder van de baan

30 januari 2017 13:12



Een directe overgang van Maikel de Harder (26) naar buurman Spakenburg is van de baan.



Het bestuur van IJsselmeervogels bepaalde zaterdagavond dat de voetballer zijn contract uit moet dienen. ,,Hij is hard nodig. Er zijn al genoeg spelers afgevallen’’, verklaart voorzitter Frank van den Bos.



Een reactie van Maikel de Harder leest u in de Bunschoter van maandag 30 januari.