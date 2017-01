Stijgende lijn inbezoekersaantal

Bezoek aan Watersteeg tijdens de watersnoodwandeling in januari vorig jaar.



30 januari 2017 14:24



Museum Spakenburg heeft het afgelopen jaar weer meer bezoekers mogen trekken dan het jaar daarvoor. Het aantal bezoekers steeg tot 11.509.



Een aantal dat ruim 300 hoger lag dan in 2015 en bijna 800 hoger dan in 2012. Dat betekent dat het bezoekersaantal redelijk stabiel is en voor het derde achtereenvolgende jaar een stijgende lijn vertoont. Kijkend naar het aantal dagen dat het museum jaarlijks is geopend (ongeveer 275) komt dat neer op gemiddeld 42 bezoekers per dag.

Overigens zijn bij die bezoekers de honderden deelnemers aan de wandeling bij de watersnood van 1916 op donderdag 13 januari 2016 niet meegeteld. Die avond ervoeren de wandelaars enigszins de sfeer van de watersnoodnacht door de Watersteeg bij het museum door te wandelen en te kijken naar de verwoestingen die de enorme storm had aangericht. Ook de bezoekers die tijdens evenementen een deel van het museum bekijken, zijn in het bezoekersaantal niet meegenomen, evenmin als degenen die alleen een bezoek brengen aan het informatiepunt Grebbelinie of de winkel en het museumcafé.



Op dit moment is in het museum de tentoonstelling ‘Hoogwaterbescherming. Een volgende ramp voor zijn!’ Ingericht. Een expositie over het hoe en waarom van de hoogwaterbeschermingsmaatregelen die de afgelopen tijd zijn gerealiseerd of nog in uitvoering zijn.