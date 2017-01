Spakenburg hard onderuit tegen FC Lienden

1



28 januari 2017 16:55



Spakenburg is hard onderuit gegaan tegen de nieuwe club van Danny van de Meiracker. Ondanks dat de aanwinst van FC Lienden niet mocht meespelen, deelde de thuisploeg een nieuwe tik uit aan de blauwen.



FC Lienden kwam al snel op voorsprong. Mike Vreekamp opende de score na een fout in de verdediging. Na een kleine twintig minuten maakte Niels Buijtenhuis gelijk. In het restant van de eerste helft had Spakenburg het betere van het spel, maar wist niet te scoren. Lienden daarentegen wel. Tom van der Neut scoorde vlak voor rust.



Na rust ging Spakenburg op zoek naar de gelijkmaker, maar wist de thuisploeg te scoren. Frank Wiafe scoorde tweemaal en bepaalde de eindstand op 4-1.