IJsselmeervogels blijft steken op gelijkspel

28 januari 2017 17:5



IJsselmeervogels is tegen Capelle blijven steken op een gelijkspel. Ondanks het veldoverwicht en een dozijn aan kansen wisten de rooien maar één keer het net te vinden. Hierdoor zijn ze koploper FC Lisse op één punt genaderd.



De wedstrijd kwam gelijk los en beide ploegen hadden kansen op de openingstreffer. Capelle scoorde als eerste via Olaf van der Sande. Daarna was het eenrichtingsverkeer. Sherwin Grot en Oktay Ӧzturk misten grote kansen. Na een ruim half uur kwamen de rooien langszij. Ralph Hovestad scoorde zijn tweede competitietreffer. Voor rust werden nog diverse kansen om zeep geholpen.



Na rust was het spelbeeld hetzelfde, met af en toe een gevaarlijke uitbraak voor Capelle. De allergrootste kans op de overwinning was voor Capelle in de laatste minuut. Jaimy Schaap redde in twee instanties een punt voor IJsselmeervogels.