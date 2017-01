Nieuwe keeper voor Spakenburg

1



28 januari 2017 9:38



Spakenburg heeft zich voor de rest van dit seizoen versterkt met André Krul. De 29-jarige keeper komt over van het Japanse Iwakai FC.



Krul, die in het verleden uitkwam voor onder meer FC Utrecht, Telstar, Sparta en AGOVV en enkele buitenlndse clubs, moet bij Spakenburg voor meer zekerheid onder de lat zorgen.



De blauwen hopen in Krul de geschikte opvolger te hebben gevonden voor de afgelopen zomer vertrokken Barry Ditewig. Saillant detail: de selectie van trainer Arnold Klein telt wel vijf (!) keepers. Maar Richard Arends en Theo Timmermans voldeden niet; Maurits Schmitz en Martin van Barneveld worden (nog) te licht bevonden en Lorenzo Hop is nog niet op zijn oude niveau.



Krul is naast Christian Supusepa en Thijs Hendriks de derde winterse transfer voor Spakenburg.