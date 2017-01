Kerkdiensten zondag 29 januari

1



Reageer



0 reacties



28 januari 2017 14:57



Oud Geref. Gem. in Ned.

09.30 uur Leesdienst

18.30 uur Leesdienst

Dinsdag 31 januari

19.30 uur ds. P. van Veen



Hervormde Gemeente

09.30 uur prof. dr. M.J. Paul

19.00 uur ds. J. Bogerd



Chr. geref. kerk De Fontein

09.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn

16.30 uur ds. H. Peet



Chr. geref. kerk Eemdijk

09.30 uur ds. H. Last, Veenendaal

19.00 uur ds. M.P. Hofland, Amersfoort



Geref. kerk Adventkerk

09.30 uur ds. T. Noort

17.00 uur ds. J. Mak



Geref. kerk Zuiderkerk

09.30 uur A. Zeeman

19.00 uur ds. T. Noort



Geref. kerk Eemdijk (Vaartkerk)

10.00 uur ds. G.J.M. Baalbergen, Voorthuizen

16.30 uur ds. L.J. van Lingen, Nijkerk



Geref. kerk (vrijg.) Noorderkerk

09.30 uur ds. J.J. Schreuder

19.00 uur ds. L.R.J. Kramer



Geref. kerk (vrijg.) Maranathakerk

08.45 uur ds. S.M. Alserda

10.30 uur ds. S.M. Alserda

16.30 uur ds. Z.J.C. van Harten

19.00 uur ds. Z.J.C. van Harten



Geref. kerk (vrijg.) Petrakerk

09.30 uur ds. A. van der Lugt

19.00 uur ds. J. Janssen



Geref. kerk (vrijg.) Immanuelkerk

09.30 uur ds. J. Janssen

16.30 uur J. Kramer



Geref. kerk (vrijg.) Eemdijk

09.30 uur ds. H. van Benthem, Utrecht

16.30 uur ds. J. Boersma, Almere



Ned. Geref. kerk Westerkerk

09.30 uur ds. M. van der Klis

19.00 uur ds. P. Busstra, Apeldoorn



Volle Evangelie Gemeente Windkracht 5

Locatie: Kuyperstraat 20

10.00 uur, spreker: J. Wolsheimer



Evangeliegemeente De Reddingsark

Locatie: Oostwende College

09.45 uur, spreker: A. Haverkamp



Christusgemeente The Lighthouse

Locatie: De Samenklank

10.00 uur, spreker: Martin Koornstra



Uitzending LOS

Zuiderkerk, GK