IJsselmeervogels aast op koppositie

28 januari 2017 10:31



Het is ongekend spannend in de top van de Derde Divi-sie.



Doordat FC Lisse drie keer op rij verloor, is IJsselmeervogels nu ‘virtueel koploper’. Met één wedstrijd minder gespeeld, bedraagt de achterstand twee punten.



Zaterdag treffen de rooien Capelle, dat op een teleurstellende zestiende plaats staat. Uit won de formatie van Sandor van der Heide met 2-3 dankzij een late goal van Sherwin Grot. De aanvaller (12 goals deze competitie) staat al een tijdje droog. Hij kan wel weer een doelpunt gebruiken.



Het treffen op sportpark De Westmaat vangt aan om 15.00 uur.