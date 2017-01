Spakenburg heeft punten hard nodig

1



28 januari 2017 9:35



Na het ontslag van trainer Hans van de Haar begon Spakenburg de tweede seizoenshelft met een 3-4-nederlaag tegen De Treffers.



De blauwen bezetten in de Tweede Divisie de tiende plaats, maar de achterstand op plaats 15 is slechts twee punten. Deze nacompetitieplaats wordt bezet door FC Lienden, de tegenstander van zaterdag. Om niet in de problemen te komen, is een overwinning wenselijk.



De tussentijds naar FC Lienden overgestapte aanvaller Danny van den Meiracker blijft zaterdag overigens aan de kant.



De aftrap op sportpark De Abijhof is om 15.00 uur.