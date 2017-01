Arian van Diermen legt eed af

1



Reageer



0 reacties



26 januari 2017 16:12



Arian van Diermen legt vanavond tijdens de raadsvergadering de eed af.



Hij wordt door de burgemeester geïnstalleerd als raadslid van de CAP.



Van Diermen, die al eerder raadslid was, neemt de plaats in van Pieter de Vos die vorige maand plotseling zijn afscheid bekendmaakte omdat hij het niet eens is met de koers van zijn partij, waarmee hij dan ook resoluut brak.