Fondswerving en verzoek verhalen voor biografie prof. J. Kamphuis

26 januari 2017 14:59



Vorig jaar promoveerde Ab van Langevelde op een biografie van prof. C. Veenhof (1902-1983): In het klimaat van het absolute (Barneveld De Vuurbaak 2015). Daarmee werd een belangrijk stuk (vrijgemaakt) gereformeerde kerkgeschiedenis aan het papier toevertrouwd.



Veenhof was de vader van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Bijzonder is dat hij een nauwe band had met Spakenburg, omdat hij daar in het tijdvak 1920-1923 onderwijzer was. Tijdens de tijd van zijn theologische studie in Kampen kwam hij in 1928 voor drie maanden terug naar het vissersdorp om daar les te geven aan de Dr. H. Bavinckschool aan de Westdijk. Dat deed Veenhof om zijn krappe studiebeurs aan te vullen. Na de Vrijmaking en na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd hij in 1946 hoogleraar ambtelijke vakken aan de nieuwe vrijgemaakte Theologische Hogeschool in Kampen. Regelmatig ging hij daarna nog voor in kerkdiensten in Spakenburg. Dan kreeg hij volgens zijn dochter Margriet nog wel eens een zootje paling mee.



Bijzonder is dat ook de hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht en later dogmatiek prof. J. Kamphuis (1921-2011) nauwe banden had met Bunschoten-Spakenburg. Hij was daar van 1951-1955 namelijk gemeentepredikant. In die periode maakte hij het plotselinge sterven mee van de vooraanstaande vrijgemaakte proffen K. Schilder en B. Holwerda. Ook Kamphuis’ hoogleraarsbenoeming vond daar in 1958 plaats, namelijk tijdens de generale synode van Bunschoten-Spakenburg. Hoewel Veenhof en Kamphuis allebei bevindelijke wortels hadden vanuit hun jeugd in de provincie Utrecht, kwamen zij na de dood van Schilder en Holwerda al vrij snel tegenover elkaar te staan. Ze werden meer en meer tegenspelers in een heftig kerkelijk conflict. In de jaren zestig resulteerde de kerkstrijd binnen de vrijgemaakt-gereformeerde kerken in een verdrietige kerkscheuring. Na de afronding van de biografie van C. Veenhof gingen er al gauw stemmen op om ook de andere kant van het kerkelijke verhaal van na de Vrijmaking te biograferen. Vandaar dat er op het Archief- en Documentatiecentrum te Kampen plannen zijn gemaakt om in de periode 2017-2020 een gelijkwaardige biografie te schrijven van prof. J. Kamphuis.



De familie Kamphuis gaf inmiddels toestemming om het Archief J. Kamphuis te raadplegen, dat bewaard wordt in de kluis van het ADC. Het fonds Pro Religione et Libertate, het Jagtspoelfonds, Het Universitair Ontwikkelingsfonds van de TU Kampen en een groepje particulieren stelden samen inmiddels € 44.000,- van de benodigde € 56.000,- aan arbeids- en reiskosten ter beschikking.



Er zit dus nog een gat in de begroting van € 12.000,-, dus per jaar van de onderzoeksperiode € 3.000.-. ,,We hopen dat de lezers bereid zijn een financiële bijdrage te leveren aan het sluitend krijgen van de begroting voor het boek van een voormalige plaatselijke predikant.’’ U kunt dit project steunen met een donatie op IBAN NL15 INGB 0007 7356 94 ten name van Stichting Ondersteuning ADC onder vermelding van ‘Biografie J. Kamphuis/Uw naam en adres’. Stort u € 100,- of meer, dan krijgt u de biografie te zijner tijd gratis toegezonden.



Ab van Langevelde hoopt dat u tevens bereid bent uw eventuele ervaringen met prof. J. Kamphuis op schrift te stellen en aan hem toe te sturen. Het adres is:

Dr. Ab van Langevelde

ADC Kampen, Broederweg 16

8261 GT KAMPEN

e-mail: ab.van.langevelde@filternet.nl.



De naam van de inzenders wordt net als het geval was bij de biografie van prof. C. Veenhof vermeld in een bijlage in het boek over Kamphuis. ,,Bij voorbaat hartelijk dank!’’