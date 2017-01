Lezing Schipbreuk in het paradijs

1



26 januari 2017 13:14



Auteur Wilbert van Haneghem komt donderdagavond 2 februari naar de Bibliotheek Bunschoten.



Van Haneghem geeft van 20.00 tot 22.00 uur een lezing over zijn boek Schipbreuk in het paradijs. Deze avond wordt samen met boekhandel Bruna Spakenburg georganiseerd.

Tijdens zijn lezing neemt Wilbert van Haneghem de aanwezigen mee in het waargebeurde verhaal over een vakantie in Indonesië die verandert in een hel. Wilbert maakt in augustus 2014 met zijn vriendin Marjan een vierdaagse bootreis van Lombok naar Komodo.



Midden op zee gaat het mis: hun boot maakt water en dreigt te zinken. Er zijn in totaal vijfentwintig mensen aan boord en er is maar één sloep aanwezig voor vier personen. In Schipbreuk in het paradijs wordt duidelijk hoe dit verhaal eindigt. Na afloop kunnen de aanwezigen het boek aanschaffen en laten signeren.





Om aanwezig te zijn bij deze lezing, is het van belang dat u zich vooraf opgeeft via www.bibliotheekeemland.nl. De toegang is gratis.