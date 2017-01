Hosanna overtreft zichzelf

1



26 januari 2017 13:54



Het Koninklijk Concertkoor Hosanna, onder de bezielende leiding van dirigent Erik Kotterink, heeft zaterdag een langgekoesterde wens in vervulling laten gaan: het nieuwjaarsconcert was een feit.



En dat het koor zichzelf heeft overtroffen kan niemand ontkennen. De Kammerphilharmonie Dortmund opende de avond met de Ouverture uit Nabucco van Verdi. De belegering van Jeruzalem werd bijna zichtbaar vertolkt. De Eljen a Magyar Polka zorgde dat het programma bijzonder virtuoos werd afgesloten.



Na het daverende applaus, kregen de tehoorders als toegift nog een keer het zigeunerlied Il Trovatore te horen. Hosanna was voortreffelijk en het Kammerphilharmonie Dortmund zat ook helemaal op z’n plek. Een bijzonder muzikaal feest wat nog lang zal doorklinken in de hoofden van het enthousiaste publiek. Een nieuwe traditie lijkt geboren…