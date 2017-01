Eemdijk haalt tweede Spakenburger weg bij NSC

David van de Groep in zijn tijd bij Spakenburg. (archieffoto)



Eemdijk heeft zich voor het nieuwe seizoen versterkt met David van de Groep. De 24-jarige Spakenburger komt net als Klaas de Graaf over van NSC.



Van de Groep, die eerder uitkwam voor Spakenburg, werd in voorgaande jaren ook al gelinkt aan Eemdijk, maar achtte nu de tijp rijp voor een overstap naar De Vinken.



David van de Groep is na de eerdergenoemde Klaas de Graaf, Evert Brouwers, Jeroen de Harder en trainer Patrick Loenen de vijfde nieuweling voor het seizoen 2017-2018.