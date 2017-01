Van Emmerik blijft op aandringen Vogels

Raymon van Emmerik.



25 januari 2017 14:49



Raymon van Emmerik gaat na de zomer zijn vierde seizoen in bij IJsselmeervogels. De 36-jarige doelman wordt naast Jaimy Schaap en Jan van Willige de derde keeper van de club.



Vorige maand gaf Van Emmerik, die dit seizoen vooralsnog ‘enkel’ uitkwam in bekerwedstrijden, nog te kennen te twijfelen over contractverlenging. Maar omdat de club geen overeenstemming kon bereiken met een beoogde opvolger kwam de club toch weer bij Van Emmerik uit.