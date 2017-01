Zwartschaatsers in Eemdijk

1



25 januari 2017 13:23



Op de lokale ijsbaan in Eemdijk zijn de afgelopen dagen ‘zwartschaatsers’ actief. De schaatsbaan is nog gesloten, omdat het ijs nog niet sterk genoeg is. Maar toch komen er met regelmaat mensen schaatsen op de baan.



Het ziet er overigens niet naar uit dat de baan officieel nog open gaat.