Eerste zomeraanwinst Spakenburg

25 januari 2017 9:9



Spakenburg heeft Guido van Rijn voor volgend seizoen aan de selectie toegevoegd. De 25-jarige verdediger komt over van FC Lienden. Saillant detail: zaterdag spelen beide ploegen tegen elkaar in de Tweede Divisie.



Van Rijn is de eerste aankoop voor het nieuwe seizoen. De blauwen hebben al wel twee winterse versterkingen binnengehaald: Christian Supusepa en Thijs Hendriks.