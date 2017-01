Eemdijk ontsnapt aan uitschakeling

1



24 januari 2017 21:52



Eemdijk heeft ternauwernood de volgende ronde bereikt van het districtsbekertoernooi. Na 90 minuten stond het op De Vinken 2-2. De thuisploeg nam de noodzakelijke strafschoppenserie beter dan eersteklasser Montfoort.



Jasper Bolland was voor de pauze belangrijk voor Eemdijk. De middenvelder zou aanvankelijk op de bank starten, maar Fouad Belarbi bleek last te hebben van zijn kuit. Zijn vervanger zette Eemdijk met een half uur op de klok op voorsprong. Een minuut later was het echter alweer gelijk. Vlak voor de pauze zorgde Bolland met zijn tweede treffer dat de hoofdklasser met een voorsprong ging rusten.



In de tweede helft bleef de doelpuntenmaker achter in de kleedkamer en incasseerde Eemdijk tien minuten voor tijd de gelijkmaker. Kort voor tijd moest Rutger Huijgen het veld verlaten met een rode kaart.



De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen. Jan de Graaf schoot de beslissende penalty binnen.



Door de bekerzege zit Eemdijk bij de laatste zestien ploegen van district West 1.