Ambitieuze plannen voor basisscholen

24 januari 2017 11:55



In de gemeente Bunschoten zijn elf basisscholen gevestigd. De helft van deze scholen is gevestigd in een gebouw van meer dan veertig jaar oud. Daarnaast krijgt een aantal van de scholen de komende jaren te maken met ruimtegebrek door een stijging van het aantal leerlingen.



Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het Integraal Huisvestingsplan 2016-2020 in concept is opgesteld.

In het Integraal Huisvestingsplan 2016-2020 wordt geadviseerd over de nieuwbouw of renovatie van de basisscholen in de gemeente Bunschoten.



De grootste ambities uit het plan betreffen de Calvijnschool, Van Amerongenschool, De Grondtoon en de Groen van Prinstererschool. Nieuwbouw van de Calvijnschool en Van Amerongenschool staat het hoogst op de agenda, namelijk al in 2019.

Nieuwbouw van De Grondtoon en Groen van Prinstererschool staat voor 2020 op de agenda. Renovatie of nieuwbouw van de overige scholen staat verder in de tijd gepland, tussen 2022 en 2047.



De gemeenteraad heeft het Integraal Huisvestingsplan nog niet vastgesteld. Het voorstel wordt naar verwachting besproken in de commissievergadering van 16 februari 2017 en de raadsvergadering van 9 maart 2017.

Voorafgaand aan deze politieke besluitvorming krijgen leerkrachten, bestuurders, ouders, omwonenden en algemeen geïnteresseerden op dinsdagavond 31 januari 2017 in het gemeentehuis van Bunschoten de gelegenheid om alvast kennis te nemen van het plan.