Eemdijk haalt De Harder in huis

24 januari 2017 10:52



Eemdijk heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Jeroen de Harder. De 23-jarige goalie komt over van VVZ ’49.



De Spakenburger is in Soest zijn basisplaats kwijtgeraakt na een schouderblessure en geeft toe ook eigen dorpsgenoten om zich heen te missen. ,,Bij Eemdijk spelen genoeg Spakenburgers, haha’’, zegt hij op de site van Eemdijk. ,,Daar hoop ik het plezier en mezelf weer terug te vinden.’’



,,Mijn uiteindelijke doel is eerste keeper worden bij Eemdijk’’, geeft De Harder aan. ,,Is dat niet komend seizoen dan het seizoen erop.”