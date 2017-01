Richard Arends voorlopig buitenspel

1



23 januari 2017 21:49



Doelman Richard Arends viel zaterdag in het thuisduel tegen De Treffers uit met een enkelblessure.



Het ziet ernaar uit dat zijn enkelbanden een flinke optater hebben gehad. De exacte diagnose moet nog worden gesteld. De verwachting is dat hij enige weken niet in actie kan komen.



De 26-jarige goalie stond na zijn schorsing na de rode kaart tegen Excelsior Maassluis voor het eerst weer onder de lat. Dat optreden duurde dus niet lang.