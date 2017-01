Victor van Dijk nieuwe algemeen directeur ROVA

1



Reageer



0 reacties



24 januari 2017 14:5



De Algemene vergadering van Aandeelhouders NV ROVA Holding heeft de heer Victor van Dijk (1958) benoemd tot nieuwe algemeen directeur van ROVA. Hij volgt daarmee Hans Groenhuis op die eind oktober 2016 afscheid nam in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Victor van Dijk treedt per 1 april 2017 in dienst en is thans voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring, een zorginstelling in Noord Holland.



Victor van Dijk studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en bekleedde daarna verschillende functies bij hoofdzakelijk publieke of semi-publieke organisaties. Zo was hij werkzaam bij het Ministerie van Volkshuisvesting en Milieu en bij het Kadaster, voordat hij in 1995 werd aangesteld als algemeen directeur van de Waterleiding Maatschappij Overijssel. Na de fusie van het waterleidingbedrijf tot Vitens in 2002 was Victor daar lid van de Raad van Bestuur. In 2004 maakte Victor de overstap naar de zorg als directeur van Corbis Plus wat later fuseerde tot het huidige Omring, een zorginstelling met ruim 3000 medewerkers en een omzet van ruim €150 miljoen.



In zijn loopbaan richtte Victor zich steeds op het goed positioneren en ontwikkelen van de organisaties waar hij werkte: het Kadaster, de Drinkwatermaatschappij Overijssel en Vitens, en de zorgorganisatie Omring. Het leiden van bedrijven met een duidelijk maatschappelijke doelstelling motiveert hem zeer.



“De publieke afvalzorg en het beheren van de openbare ruimte is natuurlijk heel wat anders dan ouderenzorg. Maar in mijn tijd bij WMO en Vitens heb ik sterk het belang van dit soort nutsfuncties ervaren. Je voert een belangrijke taak uit voor de samenleving. Je moet er niet aan denken als ze er niet zouden zijn of niet zouden functioneren. Dat publieke belang, in combinatie met het samenwerken met de mensen die bij nacht en ontij dit werk verzetten, motiveert mij zeer om bij ROVA aan de slag te gaan”, aldus Victor van Dijk.



Met de benoeming van Victor van Dijk heeft ROVA niet gekozen voor een bestuurder met ervaring in de afvalsector. ,,In de profielschets was voor ons leidend dat we een bestuurder vonden met hart voor de publieke zaak; een zakelijk, integer en verbindend bestuurder. In de persoon van Victor vinden we al deze elementen terug”, aldus Co Verdaas, voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Met zijn aanstelling gaan we gestaag verder bouwen aan het succes van ROVA”.