PCO en Eemdijk spreken intentie uit voor fusie

23 januari 2017 12:1



De besturen van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Eemdijk en de Vereniging voor Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten (PCO Bunschoten) hebben de intentie uitgesproken een onderzoek in te stellen naar de eventuele mogelijkheden van een bestuurlijke fusie.



De betrokken besturen hebben deze intentie vastgelegd in een intentieverklaring. De beoogde samenwerkingsdatum is vastgesteld op 1 januari 2018.



De uitgesproken intentie is de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden voorgelegd, die beiden positief advies gegeven hebben voor het fusietraject.



Meer hierover leest u in de Bunschoter van woensdag 25 januari.