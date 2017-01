Willem Hoolwerf klimt na prima 1.500 meter

Willem Hoolwerf in actie. (bron: Schaatsfoto's)



21 januari 2017 19:49



Willem Hoolwerf gaat de laatste dag van het NK Allround in als de nummer zeven van het klassement. De 22-jarige schaatser uit Eemdijk behaalde zaterdag op de 1.500 meter de zevende plaats in een tijd van 1.50,37 (een halve seconde boven zijn persoonlijk record).



Door deze prestatie klom Willem Hoolwerf in het algemeen klassement van de achtste naar de zevende plaats.



Voor Evert Hoolwerf - dertiende op de 1.500 meter - zit het NK erop; Willem komt morgen nog in actie op de afsluitende tien kilometer.