IJsbaan Eemdijk voorlopig niet open

21 januari 2017 12:42



Ondanks dat het in de nachten redelijk gevroren heeft, is de ijsvloer van de ijsbaan in Eemdijk niet sterk genoeg.





,,Doordat het overdag bijna vier graden is, heeft het ijs niet genoeg tijd gehad om sterk te worden’’, laat de organisatie weten.