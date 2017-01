Eemdijk wint knap van DOVO

1



Reageer



0 reacties



21 januari 2017 16:25



Eemdijk heeft knap weten te winnen van DOVO, dat tweede staat in de competitie.



Eemdijk nam vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief. In het eerste kwartier gingen een hoop kansen verloren. Na ruim een half uur was het raak. Argjend Selimi schoot Eemdijk op de verdiende voorsprong. De thuisploeg bleef het vijandelijke doel zoeken. Toch vergaten de gastheren het duel in het slot te gooien. Pas ver in blessuretijd besliste Klaas Bout de wedstrijd. Hij verdubbelde de voorsprong en stelde de overwinning veilig.