Spakenburg verliest van De Treffers

21 januari 2017 17:52



Spakenburg heeft in haar eerste competitieduel na de winterstop niet weten te winnen van De Treffers. In een doelpuntrijke wedstrijd stond het na negentig minuten 3-4.



Spakenburg kwam al snel op voorsprong door Eric Veerman. Een tegenslag voor Spakenburg was het geblesseerd uitvallen van keeper Richard Arends. Na ruim een kwartier kwamen de Groesbekers langszij via een benutte strafschop. De Treffers zette meer druk en kwam zelfs op voorsprong. Nog voor rust werd deze voorsprong verder uitgebouwd: 1-3. In de tweede helft wachtte Spakenburg een zware klus. Olivier Pilon bracht wat hoop door de 2-3 binnen te schieten. Maar de gasten herstelden de marge snel weer tot twee doelpunten. Vlak voor tijd bracht Pilon iets van de spanning terug, maar het was te laat om nog een gelijkspel te forceren.