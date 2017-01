Eemdijk ontvangt DOVO op De Vinken

1



Reageer



0 reacties



21 januari 2017 10:2



Eemdijk treft zaterdag de nummer twee van de hoofdklasse B, DOVO.



De Veenendalers hebben één punt achterstand op koploper ACV, die zaterdag niet in actie komt.



Eemdijk is terug te vinden op de tiende plaats. De uitwedstrijd op sportpark Panhuis wonnen de groenen met 0-1.



De aftrap op sportpark De Vinken is om 14.30 uur.