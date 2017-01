IJsselmeervogels speelt oefenduel

1



21 januari 2017 10:32



De competitiewedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en IJsselmeervogels is afgelast.



Door de vorst is het natuurgrasveld op sportpark Middelmors onbespeelbaar.



IJsselmeervogels heeft nu voor vamiddag een oefenwedstrijd gepland op het eigen kunstgrasveld tegen zaterdaghoofdklasser CSV Apeldoorn.



De aftrap op sportpark de Westmaat is 15.00 uur.