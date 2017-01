Willem Hoolwerf verslaat titelkandidaat

Willem Hoolwerf in actie tijdens de vorige editie van het NK Allround. (archieffoto)



1



Reageer



0 reacties



20 januari 2017 17:47



Willem Hoolwerf staat na twee afstanden op het NK Allround op de achtste plaats in het klassement. De 22-jarige Eemdijker werd twaalfde op de 500 meter, maar baarde op de vijf kilometer opzien door enkelvoudig Nederlands kampioen Koen Verweij (winnaar van die 500 meter) in een rechtstreeks duel te kloppen.



Zijn één jaar jongere neef Evert Hoolwerf staat na twee afstanden twaalfde. Op de 500 meter eindige hij in de achterhoede (achttiende), om vervolgens met een tiende plek op de vijf kilometer op te klimmen naar plaats twaalf.

Zowel Willem als Evert Hoolwerf bleef op beide afstanden wel ver verwijderd van zijn persoonlijk record.



Morgen gaat het NK Allround verder met de 1.500 meter.