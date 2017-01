Hagary op zoek naar nieuwe club

1



20 januari 2017 15:27



Hanne Hagary gaat op zoek naar een nieuwe club. De aanvaller gaat IJsselmeervogels na drie seizoenen verlaten.



Hagary kwam in de zomer van 2014 naar IJsselmeervogels, na daarvoor drie seizoenen gespeeld te hebben bij FC Lisse waar hij werd uitgeroepen tot Beste ’10’ van de regio door de Duin- en Bollenstreek.



Bij zijn komst naar IJsselmeervogels startte Hagary direct als basisspeler. Na enkele maanden werd zijn contract opengebroken met twee extra seizoenen. In zijn eerste seizoen miste hij slechts vijf competitieduels en begon hij twintig keer als basisspeler. Ook in zijn tweede seizoen startte Hagary 21 keer in de basis. Dit seizoen komt Hagary minder in de plannen voor van IJsselmeervogels, waardoor in samenspraak besloten is om de wegen te laten scheiden.