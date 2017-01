Hulpdiensten rukken uit naar Mozartstraat

1



19 januari 2017 14:27



Aan het begin van de middag rukten politie, brandweer en ambulance uit naar een woning aan de Mozartstraat.



Het bleek te gaan om ernstige benauwdheid bij een bewoner. Ook een traumahelikopter werd gealarmeerd. De landing was op het Aralveldje. Veel omstanders sloegen het gebeuren gaande.



Over de toestand van de 70-jarige bewoner is nog niets te zeggen.