Meer capaciteit voor onderzoek darmkanker

19 januari 2017 16:27



Door samenwerking tussen Meander Medisch Centrum en Medisch Centrum de Veluwe komt vanaf 1 februari meer capaciteit beschikbaar voor onderzoek naar darmkanker op locatie Baarn van Meander Medisch Centrum. Het gaat om het vervolgonderzoek dat soms nodig is na deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.



MC De Veluwe is een zelfstandig behandelcentrum uit Apeldoorn en is gespecialiseerd in de zorg aan mensen met een maag-, darm- of leverziekte. Vanaf 1 februari heeft MC De Veluwe twee dagen per week de beschikking over de faciliteiten van de scopieafdeling in Meander Medisch Centrum locatie Baarn.



,,We zijn blij met deze samenwerking”, aldus manager diagnostiek Martha Peters van Meander. ,,Het betekent dat de wachttijd korter wordt. Binnen één à twee weken kunnen mensen terecht voor een intakegesprek. Het kijkonderzoek, de coloscopie, kan dan ook binnen één à twee weken na het intakegesprek worden uitgevoerd. Daarmee verkorten we de periode dat mensen in onzekerheid verkeren.”



Voor MC De Veluwe is deze manier van samenwerking met een ziekenhuis als Meander nieuw. ,,Deze manier van samenwerken is kosten- en tijdbesparend. De faciliteiten van de scopieafdeling zijn beschikbaar maar worden niet maximaal benut. Wij kunnen daar als Medisch Centrum de Veluwe dankbaar gebruik van maken en daarmee toegangstijden voor het vervolgonderzoek op darmkanker verkorten ”, aldus Petra ten Hooven, algemeen directeur MC de Veluwe.

Bevolkingsonderzoek



Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Als er in de ingestuurde ontlasting een bepaalde hoeveelheid bloed wordt aangetroffen, gaat er een advies naar de huisarts en wordt de patiënt opgeroepen voor vervolgonderzoek. Dit is het geval bij ongeveer 8% van de deelnemers. Het vervolgonderzoek bestaat uit twee delen: een intakegesprek en een inwendig kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie). Met een coloscopie kan een arts vrijwel alle darmafwijkingen opsporen. Voorbeelden van afwijkingen zijn poliepen, tumoren, ontstekingen en zweertjes. De coloscopie geeft mogelijk informatie over de oorzaak van het bloed dat met het bevolkingsonderzoek in de ontlasting is gevonden.