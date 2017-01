Laat je niet oplichten

1



19 januari 2017 8:52



Waarschuwing van de politie. De laatste tijd komen er weer verschillende meldingen binnen van mensen die lastig gevallen worden door oplichters. Deze oplichters proberen pannen en messen van dubieuze kwaliteit voor veel geld vanuit een auto te verkopen.



Het is niets nieuws, het gebeurt al heel lang. Er wordt ook al veel voor gewaarschuwd maar toch trappen er mensen in. Trap er niet in. Het klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het ook. Dubieuze kwaliteit voor veel geld met mooie praatjes. Het intimiderende gedrag van de verkopers trekt veel mensen over de streep, ze durven geen nee te zeggen.



Het is verboden om zonder vergunning goederen op straat te verkopen. Ziet u het gebeuren schrijf het kenteken op en bel 0900-8844 zodat de politie deze verkopers aan de tand kunnen voelen. En zeg duidelijk nee tegen de verkopers. Laat u niet intimideren.