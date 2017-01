Evert Hoolwerf aan de start in Noordlaren

Evert Hoolwerf (foto: Andre Weening)



18 januari 2017 8:56



Om 11.00 uur begint in Noordlaren de eerste marathon op natuurijs van het jaar 2017. Ook Evert Hoolwerf zal aan de start verschijnen. In Groningen gaat Hoolwerf vol ambities van start. ,,Ik ga altijd voor de winst.’’



Zijn neef Willem laat de marathon aan zich voorbij gaan. ,,Deze komt behoorlijk beroerd uit met het oog op het NK’’, laat hij weten. Komend weekend rijdt Willem Hoolwerf het NK Allround in Heerenveen.