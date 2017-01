OM eist jaar cel voor Pool na zware mishandeling

1



Reageer



0 reacties



17 januari 2017 15:27



Het Openbaar Ministerie heeft vandaag voor de Rechtbank Midden-Nederland een jaar celstraf geëist tegen een 26-jarige Poolse man uit Bunschoten-Spakenburg, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De officier van justitie acht bewezen dat de verdachte een 25-jarige huisgenoot zwaar heeft mishandeld.



De mishandeling vond plaats in een woning aan de Veenestraat in de nacht van 12 op 13 augustus van vorig jaar.



Lees meer in de Bunschoter van vrijdag 20 januari.