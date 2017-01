Spakenburg heeft vervanger bijna binnen

1



Reageer



0 reacties



17 januari 2017 12:10



De spitsvacature bij Spakenburg wordt naar alle waarschijnlijkheid opgevuld door Thijs Hendriks. Spakenburg hoopt de 31-jarige aanvaller te kunnen huren van Achilles’29.



Bij de eerstedivisionist werd Hendriks, bezig aan zijn elfde seizoen in Groesbeek, op oudejaarsdag uit de selectie gezet. De voormalig aanvoerder van Achilles had zijn vertrek al aangekondigd en de clubleiding sprak twijfels uit over zijn focus.



Bij Spakenburg zou Hendriks herenigd worden met zijn voormalig ploeggenoten Michael Lanting en Tim Sanders.